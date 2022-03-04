Телеграм-канал Верховной Рады обратился к "информационным войскам" и призвал "максимально спамить" западных политиков в соцсетях требованиями введения бесполетной зоны над Украиной.

Цель - "предотвратить второй Чернобыль". То есть это связано с ночным пожаром на Запорожской АЭС, где горело административное здание (энергоблоки не пострадали).

Напомним, Зеленский ранее заявил, что в Энергодре российские войска расстреливают атомные блоки Запорожской АЭС.

Вместе с тем, вопрос о бесполетной зоне сегодня будет поднимать в НАТО глава МИД Кулеба.

Детально о произошедшем на Запорожской АЭС мы писали здесь.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".