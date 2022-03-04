Рада призвала спамить западных политиков в соцсетях требованиями введения бесполетной зоны над Украиной
Телеграм-канал Верховной Рады обратился к "информационным войскам" и призвал "максимально спамить" западных политиков в соцсетях требованиями введения бесполетной зоны над Украиной.
Цель - "предотвратить второй Чернобыль". То есть это связано с ночным пожаром на Запорожской АЭС, где горело административное здание (энергоблоки не пострадали).
Напомним, Зеленский ранее заявил, что в Энергодре российские войска расстреливают атомные блоки Запорожской АЭС.
Вместе с тем, вопрос о бесполетной зоне сегодня будет поднимать в НАТО глава МИД Кулеба.
Детально о произошедшем на Запорожской АЭС мы писали здесь.
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