Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если Россия нанесет удар по территории НАТО, это приведет к срабатыванию статьи 5 и НАТО применит всю силу в ответ.

Об этом советник Байдена заявил в программе CBS News "Face the Nation".

"Мы задействуем всю мощь альянса НАТО в ответных действиях", - заявил Джейк Салливан.

Он напомнил, что Джо Байден "неоднократно давал понять, что США будут работать с нашими союзниками, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО, а это значит каждый дюйм".

При этом Салливан подчеркнул, что НАТО ответило бы, даже если бы обстрел России, затронувший территорию НАТО, был бы случайным.

Судя по всему, это заявление прозвучало в ответ на угрозы России наносить удары по транспорту, который доставляет летальное оружие в Украину.

Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех.

Также мы писали, что в ЕС серьезно опасаются, что РФ может расширить свою "военную деятельность" против одной из стран НАТО.