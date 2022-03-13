Председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной может стать причиной для Третьей мировой войны. Об этом он сказал в интервью газете Elperiodico.

"Мы делаем все возможное с военной точки зрения, содействуя тому, чтобы помочь сопротивлению украинцев военной техникой, соблюдая осторожность, чтобы не распространить войну на другие страны, и избегая конфронтации, которая может перерасти в ядерную конфронтацию", - сказал он.

В то же время Боррель уточнил, что когда страна просит внедрить бесполетную зону, то это значит, что нужно будет сбивать самолеты, которые ее нарушают.

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