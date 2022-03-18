Любые грузы с оружием для Украины станут целью для России - Лавров
В России в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.
Об этом в интервью российским СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России", - заявил Лавров.
Также он заявил, что "передача советских С-300 из других стран в Украину без согласия России является незаконной и Москва не допустит этого".
Напомним, Конгресс США и Зеленский давят на Белый дом с просьбой поставки советского оружия в Украину.
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