В России в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.

Об этом в интервью российским СМИ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России", - заявил Лавров.

Также он заявил, что "передача советских С-300 из других стран в Украину без согласия России является незаконной и Москва не допустит этого".

Напомним, Конгресс США и Зеленский давят на Белый дом с просьбой поставки советского оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.