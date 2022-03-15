Белый дом испытывает давление со стороны Конгресса США и президента Украины Владимира Зеленского в вопросе доставки советского оружия в Украину.

Об этом пишет CNN.

По данным издания, Конгресс и Зеленский оказали давление на чиновников американского президента Джо Байдена, чтобы они помогли в посредничестве в передаче Украине более тяжелого вооружения советского производства, включая истребители МиГ и зенитно-ракетные комплексы С-300.

Сейчас администрация Байдена все еще оценивает наиболее эффективный способ доставки военной помощи в страну, не спровоцировав более масштабную войну.

По словам источников, Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, какие страны в настоящее время имеют системы ПВО советского производства С-300, и изучает возможность их передачи Украине.

Но остается неясным, как США восполнят запасы зенитно-ракетных комплексов этих стран в этом случае.

Давление на Белый дом, по данным CNN, оказывают "законодатели с обеих сторон", то есть, надо понимать, и демократы и республиканцы в этом давлении едины.

Напомним, ранее Байден пообещал Украине оружие, украинцам еду, а беженцам - объятия.

Также мы писали, что Байден издал меморандум о выделении Украине до 200 млн долларов военной помощи.

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