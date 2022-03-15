КНР выразила готовность оказать РФ военную помощь. У Байдена предупредили Пекин о последствиях - CNN
У США есть информация, что Китай выразил готовность предоставить России запрошенную военную и финансовую помощь во время войны с Украиной.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в дипломатическом секторе США.
Как сообщается, главный помощник президента Джо Байдена предупредил своего китайского коллегу о "потенциальных последствиях" для Китая в случае оказания такой поддержки РФ
В США растет обеспокоенность перспективами сближения Москвы и Пекина, там говорят, что "мало что указывает на то, что Китай готов полностью прекратить свою поддержку" Москвы.
Одновременно с этим Китай взвешивает последствия от возможной помощи России, т.к. разрыв отношений с Европой может навредить экономике КНР.
"По всем этим причинам американские официальные лица считают, что сейчас настал момент, когда взаимодействие с Китаем является императивом, поскольку оно определяет, как действовать в условиях российской агрессии", - пишет CNN.
Отметим, недавно в FT написали о том, что Белый дом обеспокоен просьбой России к Китаю о военной помощи.
После этого МИД Китая опроверг информацию о запросе Россией у Пекина помощи для войны в Украине.
После этого в Риме состоялась встреча представителя КНР Ян Цзечи с помощником Байдена Джейком Салливаном. Ян Цзечи отметил, что положение дел в Украине сейчас достигло такого состояния, которого Китай не хотел бы видеть.
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