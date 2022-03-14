В Китае заявили, что правительство КНР намерено содействовать мирному урегулированию кризиса в Украине, но отдельные силы пытаются исказить его позицию.

"Отдельные силы не прекращают очернять объективную и справедливую позицию китайской стороны по украинскому вопросу и фабрикуют разного рода ложную информацию", - заявил в ходе телефонного разговора со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом глава МИД, член Госсовета КНР Ван И.

Он также добавил, что правительство Китая надеется, что санкции из-за кризиса в Украине не окажут воздействия на КНР.

"Китай не является стороной кризиса и совершенно не хочет, чтобы санкции отразились на китайской стороне", - сказал он.

Ван И заявил, что правительство Китая намерено содействовать мирному урегулированию кризиса в Украине.

"Китайская сторона продолжит играть конструктивную роль на международных площадках для мирного урегулирования кризиса в Украине", - сообщил он.

Ранее Financial Times со ссылкой на телеграмму, разосланную дипломатическим союзникам США в Европе и Азии, опубликовали материал, в котором говорится о том, что представители Китая согласны предоставить России военную помощь, которую Москва запрашивала днем ранее.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Чем запомнился день вчерашний — в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.