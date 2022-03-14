МИД КНР назвал дезинформацией сообщения о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для войны в Украине.

Об этом сообщает ТАСС в Телеграм-канале.

Напомним, ранее газета Financial Times заявила, что Россия запросила у Китая военную технику для "спецоперации" в Украине. Официальные лица США сообщили изданию, что Пекин раздумывает над тем, чтобы помочь Москве.

Вместе с тем, сообщалось, что Китай призвал к скорейшему прекращению огня в Украине.

Тем временем, у Лаврова заверили, что Россия не свернет со своего курса ради смягчения санкций. То есть речь о том, что санкции не прекратят "спецоперацию" против Украины.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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