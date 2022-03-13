Россия запросила у Китая военную технику для "спецоперации" в Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источник в американской администрации.

По данным издания, такая просьба вызвала обеспокоенность Белого дома - тем, что Пекин может подорвать усилия Запада по оказанию помощи украинским силам.

Официальные лица США сообщили Financial Times, что Китай раздумывает над тем, чтобы помочь России.

"Есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений, поскольку война в Украине продолжается уже третью неделю", - пишет издание.

Напомним, известный американский философ Фрэнсис Фукуяма считает, что Россия движется к полному поражению и опубликовал прогноз из 12 пунктов.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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