Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" оценил вероятность блокады Киева российскими войсками.

Сегодня в мэрии столицы заявили, что в Киеве сформировали двухнедельный запас продуктов на случай блокады. Однако Денисенко заявляет, что паниковать киевлянам по поводу окружения столицы пока не стоит.

"Ни о какой блокаде речи не идет. Пока что мы достаточно эффективно обороняемся и до блокады еще очень далеко, мягко говоря. А то, что город делает запасы еды, воды, медикаментов, горючего - это абсолютно правильно. Запасы на две недели - это НЗ, на случай, если все у всех завтра резко закончится. Сейчас всего хватает на гораздо больший период времени. Но и исключать начало бомбардировок или ракетных атак на Киев нельзя. Надо готовиться к худшему, но делать все для того, чтобы этого не случилось", - сообщил "Стране" Денисенко.

Советник главы МВД считает, что российским войскам не удастся взять Киев в кольцо - сейчас армия РФ сосредоточена на ударах по другим направлениям.

"Сейчас ключевая задача россиян - Мариуполь, и южное и восточное направление. Все остальное пока не является позицией №1. Не уверен, что у россиян есть силы одновременно заниматься и востоком, и Харьковом, и Сумами, и Киевом", - заявил Вадим Денисенко.

Напомним, украинская армия готовится к контрнаступлению под Киевом, заявил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин.

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