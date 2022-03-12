Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, в каком случае российские войска могут взять Киев. По его словам, для этого ВС РФ придется уничтожить всех жителей города. Об этом он рассказал в интервью иностранным журналистам.

"Если они будут делать ковровую бомбардировку и просто решат стереть историческую память всего этого региона, историю Киевской Руси, историю Европы - они зайдут в Киев. Если они уничтожат всех нас - они зайдут в Киев. Если в этом цель, то тогда пусть заходят".

Он добавил, что после этого друзей среди украинцев они точно не найдут.

Также президент добавил, что некоторых маленьких городков в Украине просто не существует - они уничтожены в ходе войны.

"Какая ситуация на фронте? …То, что произошло у нас под Киевом, в Харькове, Мариуполе, во многих городах. И нескольких маленьких городков больше не существует. Это большая трагедия, их просто нет, и людей нет. И больше не будет",

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно