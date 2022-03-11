Украина уже добилась стратегического перелома в войне и идет к победе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинцам.

По его словам, нельзя сказать, сколько еще дней мы должны защищать нашу землю, но президент уверен, что мы это сделаем.

"Это отечественная война, война с очень настырным врагом, который не обращает внимание на тысячи своих убитых людей, убитых солдат, который собирает сейчас по всей стране резервистов, срочников, чтобы кинуть их в пекло этой войны, который придумал привозить наемников против нашего народа, головорезов из Сирии, которую разрушали также, как российские оккупанты сейчас уничтожают нас, наш Мариуполь, наш Харьков, Ахтырку, Чернигов, Волноваху, Изюм и другие", - заявил президент.

Также Зеленский в своём обращении заявил, что последние решения ЕС по Украине (речь идет о заседании Совета ЕС в Версале, на котором не было принято решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в ЕС) - это не те, которых ожидают в Киеве. Зеленский призвал Евросоюз делать больше для Украины.

Другие тезисы из обращения Зеленского:

1. Он заявил, что 16 дней войны - это в 4 раза больше, чем задумывал противник

2. Зеленский признал, что некоторые люди испытывают усталость, заявив, что "эмоции играют плохую игру".

3. Еще нужно время и терпение, потому что "невозможно сказать, сколько дней нам еще освобождать украинские земли, но мы это сделаем".

4. Стратегический перелом совершен, мы идем к победе.

5. Он заявил, что Россия привлечет к боям сирийских наемников, "которые едут убивать на чужой земле".

6. Чернигов остался без воды из-за постоянных обстрелов. В ряде городов - гуманитарная катастрофа. Обстреляны ракетами Луцк и Ивано-Франковск

7. Санкций против России недостаточно, Украина работает над тем, чтобы они были усилены.

8. Организованы 12 гуманитарных коридоров. Для их работы украинские военные соблюдают режим тишины.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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