Оборона Киева и борьба с дезинформацией. Свежая сводка ВСУ на вечер 10 марта
В четверг, 10 марта, Генштаб ВСУ опубликовал сводку по состоянию на 18.00.
В течение дня на Полесском и Волынском направлениях военные РФ вынуждены были отойти на невыгодные для них рубежи.
На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравийка.
В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области российские военные ищут способ сдаться в плен.
В Киеве удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.
Продвижение российских военных остановили на всех направлениях, противник несет потери в личном составе, вооружении и технике.
Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации, пропаганды и фейков по всем имеющимся информканалам. Например, о принятии руководством Украины условий России, призывы к сложению оружия украинскими военными.
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