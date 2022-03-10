В четверг, 10 марта, Генштаб ВСУ опубликовал сводку по состоянию на 18.00.

В течение дня на Полесском и Волынском направлениях военные РФ вынуждены были отойти на невыгодные для них рубежи.

На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравийка.

В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области российские военные ищут способ сдаться в плен.

В Киеве удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Продвижение российских военных остановили на всех направлениях, противник несет потери в личном составе, вооружении и технике.

Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации, пропаганды и фейков по всем имеющимся информканалам. Например, о принятии руководством Украины условий России, призывы к сложению оружия украинскими военными.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.