В Кремле также не исключают возможности скорой встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, встреча должна быть подготовлена, чтобы принести результат.

"Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна", - сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что "сначала и делегации, и министры должны выполнять свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата".

"Позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков. Мы ждем встречных формулировок", - отметил Песков.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но нужно провести подготовительную работу. А в пятницу, 11 марта, представител Эрдогана также заявил о возможности скорой встречи Зеленского и Путина.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".