Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским. Но чтобы необходимость в ней возникла, "надо провести подготовительную работу".

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 10 марта.

"Мы подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с Зеленским и когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялись, наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной и нам обещали предельно конкретные ответы. Мы ждем", - сказал Лавров.

Отметим, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, однако стороны так и не договорились о прекращении огня в Украине.

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