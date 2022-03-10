В Кремле заявили, что Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщает Telegram-канал РИА "Новости".

"Сейчас этот вопрос (встречу Путина и Зеленского - Ред.) обсуждают главы МИД", - заявил Песков.

Отметим, встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова сейчас проходит в Турции.

Напомним, ранее в Кремле не видели перспектив на встречу Зеленского и Путина в ближайшее время.

Также мы писали, что в Кремле назвали встречу Лаврова и Кулебы очень важной.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.