Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что в результате начавшегося российско-украинского переговорного процесса дело может дойти до встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако, чтобы это стало возможным, нужно предварительно проработать договоренности по ключевым вопросам.

Как пишет сайт главы Беларуси, об этом Лукашенко заявил на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров.

По словам Лукашенко, надо отдать должное лидерам двух стран за их личную позицию по поводу переговорного процесса, благодаря которой и состоялась встреча на Припяти.

"Это заслуга Путина. Он бы мог махнуть на эти переговоры и сказать: "Да пошли они…" В очередной же раз это. Но не отмахнулся. Давай попробуем еще раз. И, конечно, заслуга президента Зеленского. Я не ожидал, что он согласится", - сказал Лукашенко.

В этой связи он также упомянул о своем недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы много времени посвятили переговорам, миру и прочему. Я ему говорю: "Реджеп, ты дружишь с Путиным, в обнимку с Зеленским. Чего ты мне звонишь, чтобы я им звонил?" Эрдоган мне говорит: "Надо сделать все, чтобы встретились Зеленский с Путиным". Я говорю: "О чем они будут говорить? Давай будем быстрее двигаться в переговорах этих делегаций", - передал фрагмент беседы Александр Лукашенко.

Переговоры делегаций 28 февраля важны как стартовая площадка для возможной встречи двух президентов - Украины и России. И чтобы эта встреча могла состояться, делегации обеих стран должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе по таким направлениям, как демилитаризация, денацификация. Когда по этим и другим важным для сторон вопросам наметится прогресс, президенты России и Украины смогут встретиться и подписать соответствующие документы, убежден белорусский лидер.

"И вот когда по этим вопросам наметится прогресс, я уверен, сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения - это я уже по-народному вам говорю", - сказал Лукашенко.

Главное, по его мнению, чтобы сейчас не сорвался начавшийся переговорный процесс: "Очень мощные силы желают сорвать этот процесс. И дай бог, чтобы Зеленский удержался и его команда, и не скатился к слому переговорного процесса".

Ранее Лукашенко рассказывал, как организовал встречу представителей РФ и Украины.

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