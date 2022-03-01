Второй раунд переговоров России и Украины, на которые уже начали съезжаться члены делегаций, состоится в среду, 2 марта, в районе Беловежской пущи.

Об этом сообщает издание RT со ссылкой на источники.

Ранее украинские СМИ также писали о том, что переговоры украино-российских делегаций продолжатся завтра, 2 марта.

Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины в Беларуси прошел 28 февраля и длился около пяти часов. Встреча прошла на территории Беларуси. В Офисе президента Украины заявили, что стороны подробно обсудили ряд ключевых тем, по которым они имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений. Также обе стороны заявили, что нашли некие точки соприкосновения.

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