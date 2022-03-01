Во вторник, 1 марта, Владимир Зеленский выступил в Европарламенте и призвал Евросоюз принять Украину в сообщество

"Есть выражение - украинский выбор Европы. То к чему мы шли и идем, я бы хотел, чтобы сегодня от вас к нам звучало - "выбор Европой Украины".

Уважаемые присутствующие, у нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу и жизнь, а сейчас - за выживание, и это наша главная мотивация, но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что мы всем показываем, что мы такие и есть. С нами ЕС будет точно крепче.

Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму. Слава Украине", - заявил Зеленский.

Депутаты Европарламента аплодировали ему стоя.

Напомним, вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

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