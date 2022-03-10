Глава МАГАТЭ срочно вылетел к Кулебе и Лаврову в Турцию, чтобы обсудить безопасность ядерных объектов Украины
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси срочно летит в Турцию, чтобы обсудить вопросы безопасности атомных электростанций и других ядерных объектов Украины.
Напомним, что в Турции сейчас находятся главы МИД Украины и России Кулеба и Лавров.
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