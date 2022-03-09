Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что украинские военнослужащие выбили россиян из Дергачей (это к северо-западу от Харькова) и контролируют город.

Об этом Синегубов написал в своем Телеграм-канале в среду, 9 марта.

"Там (в Дергачах - Ред.)уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля. Наши украинские военные потери не понесли", - сказано в сообщении.

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