В мэрии Харькова назвали объекты инфраструктуры, которые пострадали из-за обстрелов российскими войсками за 14 дней войны.

"Самые крупные объекты - это здание Харьковской облгосадминистрации, здание Национальной полиции, здание университета, мэрия и здание рядом с мэрией, 1894 года постройки, пережившее войну с Гитлером. Это то, что касается крупных зданий. Пострадал также 281 жилой дом. А также административные и другие здания - 102. Из них 26 школ, 23 детских садика, 53 нежилых админзданий", - сообщил "Стране" Юрий Сидоренко, глава департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета.

Суммы ущерба в Харьковском горсовете еще не подсчитывали. Некоторые из пострадавших зданий, по оценкам строителей, можно восстановить, а другие уже подлежат только сносу.

Также Юрий Сидоренко назвал количество мирных жителей, которые были ранены в результате обстрелов.

"В городских больницах сейчас находится 465 человек. В том числе военных - 130, один из них умер. Гражданских - 319, один из них умер. И 16 детей, один из них умер", - сообщил Юрий Сидоренко. Он уточнил, что это неполное количество пострадавших, так как многих везут не в городские, а в районные и областные больницы. В мэрии данных по ним нет.

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