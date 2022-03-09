Сегодня, 9 марта, в Мариуполе российские войска сбросили несколько авиационных бомб на детскую больницу.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета на своей странице в Facebook.

"В настоящее время российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется",- говорится в пресс-центре.

Владимир Зеленский назвал данную трагедию "зверством" и потребовал закрыть небо над Украиной.

"Мариуполь. Прямой удар русских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно приостановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность", - сообщил президент Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Изюме из-за обстрелов разрушена больница. Это было приемное отделение Центральной городской больницы.

Также напомним, что в Мариуполе прогремели взрывы в самой южной его части. Эта часть города наиболее удалена от боевых действий. Это говорит о том, что сегодня артиллерия простреливает весь город.

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