Российские телеканалы ведут репортаж около въезда в Мариуполь - там, где расположена статуя металлурга. Это свидетельствуют о том, что к этой позиции уже дошли отряды "ДНР".

Ранее мы писали о том, что сегодня была сорвана эвакуация людей из Мариуполя. Украинская сторона заявила, что эвакуация сорвалась, так как российские войска открыли огонь.

Однако известно, что российская сторона не подтвердила режим тишины в районе Мариуполя, где должна была начаться эвакуация.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.