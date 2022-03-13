Украинские военные работают над тем, чтобы перейти к контрнаступлению возле Киева. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин.

"Сутки прошли относительно спокойно, ситуация вокруг столицы не изменилась никоим образом. Украинская сторона продолжает делать все для того, чтобы перейти в дальнейшем к активным наступательным действиям по отражению той группировки, которая находится вблизи Киева", - сообщил чиновник.

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Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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