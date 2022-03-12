Член российской делегации по переговорам России и Украины сообщил, что прошел очередной раунд переговоров в формате видеоконференции.

Член делегации от Киева Михаил Подоляк подтвердил переговоры и сообщил о создании рабочих групп.

"Интерфакс" уточнил Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, действительно ли переговоры делегаций России и Украины, которые раньше проходили очно, перешли в видеоформат.

"Переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Мединский",— сказал Песков.

Слуцкий, который входит в состав российской делегации на переговорах, пояснил агентству, что переговоры проходят в прежнем, "беловежском формате" — состав делегаций не изменился.

О чем уже удалось договориться в видеоформате, ни Дмитрий Песков, ни Леонид Слуцкий говорить не стали. "По деталям мы пока воздерживаемся от каких-либо комментариев", — сообщил Песков.

Напомним, что первые переговоры состоялись между российской и украинской делегацией 28 февраля. Тогда на встречу в Беларусь от Украины приехали министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы ОА Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

Второй раунд прошел тем же составом в Беловежской области. Тогда стороны договорились о гуманитарных коридорах, однако договоренности не были исполнены с российской стороны. Третий раунд переговоров прошел 7 марта.

После этого, 10 марта, в Анталии пообщались два министра иностранных дел - Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров. Стороны не смогли договориться по основным вопросам во время переговоров, хотя Кремль называл встречу своего министра с Кулебой очень важной и, по заявлениям пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, стороны обсуждали возможность личной встречи Зеленского и Путина.