Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский завел свой телеграм-канал и опубликовал первый пост с картиной Казимира Малевича "Скачет красная конница на защиту советской границы".

"В честь 23 февраля - дня рождения Казимира Малевича (родился в Киеве)) - выкладываю ещё одну его известную картину. Её полное название - "Скачет красная конница из октябрьской столицы на защиту советской границы". Очень она нравится. Красота! А красота - спасет мир", - говорится в посте.

"Воспринимается как намек - западная граница СССР была на нынешней западной границе Украины", - прокомментировал эту публикацию телеграм-канал "Политика Страны".

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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