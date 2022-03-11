Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге в пятницу, 11 марта, заявил, что ситуация остается управляемой, противник остановлен по всем направлениям.

По его словам, западнее Киева и на Харьковском направлении украинские военные совершали контрудары.

Также он авиация Украины ночью наносила удары по скоплениям противника. "В виде мести противник совершил удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, Киевщины, Харьковщины, Днепра. Это попытки прекратить действия нашей авиации. Большая часть ударов попала по гражданским целям", - заявил он.

Арестович также заявил о потерях противника за сутки: 266 человек, 18 танков, 60 БМП, 2 артсистемы, 2 системы РСЗО, 2 системы ПВО, 32 единицы автомобильной техники. За сутки сбиты 6 самолетов, но эта информация пока не попала в сводку Генштаба.

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За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

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