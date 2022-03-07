Третий раунд переговоров Украины и России начнется в понедельник, 7 марта, в 16:00 по киевскому времени. Об этом в Тwitte написал переговорщик украинской делегации, замглавы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры с РФ. Третий раунд. Початок в 16:00 по киевскому времени. Делегация - без изменений", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская делегация состояла из министра обороны Алексея Резникова, главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и замглавы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как сообщалось, в России анонсировали начало переговоров с Украиной на 14:00 понедельника.

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