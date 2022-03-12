Журнал Forbes-Украина подсчитал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), по данным на субботу, 12 марта, уничтожили техники врага на сумму более пяти миллиардов долларов (около 700 млрд рублей).

Такую сумму издание приводит, основываясь на данные Генерального штаба ВСУ.

По данным журнала, ВСУ уничтожили:

танков на сумму в $0,9 млрд,

самолеты и вертолеты вместе - $3 млрд,

ББА - 0,7 млрд,

автомобильная техника - 0,1 млрд,

ПВО - 0,2 млрд.

По данным издания, украинская армия уничтожила российской военной техники на сумму в 5,1 млрд долларов.

Также в журнале добавили, что пока неизвестны марки всех сбитых самолетов. Среди тех, которые использует РФ, Су-25 за $11 млн, Су-30 - $33 млн, Су-34 - $36 млн. ВСУ также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Васильковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по $86 млн.

Напомним, ранее сообщалось, Генштаб ВСУ озвучил потери России в ходе войны в Украине на 12 марта. Согласно им, РФ потеряла уже более 12 000 военнослужащих.

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