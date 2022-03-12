В результате обстрела российскими войсками в Луцке был уничтожен военный аэродром. Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук.

По его словам, аэродром был выведен из строя еще в первый день вторжения, 24 февраля.

"Трудно сказать, для чего осуществлялись эти авиаудары, поскольку наш аэродром был выведен из строя еще 24 февраля во время первых его обстрелов. Он уже не был пригоден для функционального использования. Теперь аэродром добили. Он полностью уничтожен. Попали в склад горюче-смазочных материалов. Вероятно, его расстреляли вновь только для того, чтобы увеличить панику и уровень страха среди населения", - рассказал он.

В то же время Полищук добавил, что жилые дома были расположены в нескольких сотнях метров от аэродрома. А поскольку от военной инфраструктуры ничего не осталось, людям больше не рекомендуют эвакуироваться.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно