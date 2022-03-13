Российские войска намереваются продвинуться к Кривому Рогу и копят силы для атаки Угледара. Свежая сводка ВСУ
Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на попытках захватить Николаев. Об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 13 марта.
Противник накапливает силы для атаки на Угледар (это город около Волновахи за которым открывается дорога для удара в тыл украинским войскам на подступах к Донецку).
Также отмечается, что Россия держит в Черном море "полную" корабельную группу для ударов по Украине.
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