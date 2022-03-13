Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на попытках захватить Николаев. Об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 13 марта.

Противник накапливает силы для атаки на Угледар (это город около Волновахи за которым открывается дорога для удара в тыл украинским войскам на подступах к Донецку).

Также отмечается, что Россия держит в Черном море "полную" корабельную группу для ударов по Украине.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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