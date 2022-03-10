Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР призывает к скорейшему прекращению огня в Украине.

Об этом пишет ТАСС.

По словам китайского министра, КНР надеется, что мировое сообщество продолжит поддерживать переговоры РФ и Украины и будет создавать необходимые для этого условия.

Также он добавил, что Китай очень обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине и призвал все стороны сохранять спокойствие и не провоцировать обострение кризиса в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что освещающие войну в Украине китайские медиа повторяют заявления российских СМИ и официальных лиц РФ.

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