Китайские компании могут столкнуться с жесткими мерами США в случае отказа соблюдать антироссийские санкции.

Об этом заявила в интервью газете The New York Times министр торговли США Джина Раймондо.

По ее словам, администрация президента США Джо Байдена может "фактически закрыть" китайскую компанию Semiconductor Manufacturing International Corporation, которая занимается производством микроэлектроники или любые китайские компании, которые игнорируют санкции США.

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