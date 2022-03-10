В публичных заявлениях китайские официальные лица озвучивают нейтральную позицию в отношении войны в Украине, однако большая часть СМИ КНР, освещающих войну, рассказывает версию событий, ориентированную на позицию РФ.

Об этом сообщает CNN, который проанализировал сообщения в китайских медиа.

Американский канал отмечает, что в китайских СМИ вторжение РФ в Украину называют "специальной военной операцией". Кроме того, по версии национальной китайской телекомпании CCTV, США могут финансировать программу создания биологического оружия в Украине, а президент России Владимир Путин — "жертва, защищающая "осажденную РФ".

"Крупные государственные новостные агентства в основном повторяют статьи российских государственных СМИ или информацию от российских официальных лиц", - резюмирует CNN.

Напомним, Запад убеждает Китай не сохранять нейтралитет по вопросу вторжения России в Украину.

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