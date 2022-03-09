Китайские компании, которые будут игнорировать санкции против России, лишатся доступа к американскому оборудованию и программному обеспечению.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, передает New York Times.

По ее словам, администрация Байдена может прекратить доступ SMIC и других китайских производителей чипов к инструментам и программному обеспечению, производимому в США и без которого невозможно создать самые современные чипы.

"У них есть собственные интересы не поставлять этот материал в Россию. Поэтому они делают это не от доброты своего сердца", - сказала Раймондо.

Ранее США запретили продавать Москве некоторые высокотехнологичные продукты, в том числе полупроводники. Эту проблему в России планировали решить за счет поставок из Китая.

Напомним, Россия заняла первое место среди всех стран по количеству введенных против нее санкций.

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