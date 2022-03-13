В США не позволят никому компенсировать потери, которые Россия несет из-за санкций и войны в Украине. Об этом они дал понять Китаю, который не разрывает экономические отношения с Россией, но официально выступает за прекращение огня.

Об этом пишет CNN со ссылкой на советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

Издание говорит, что Салливан встретится со своим китайским коллегой Ян Цзечи в Риме в понедельник.

"Две стороны обсудят текущие усилия по управлению конкуренцией между нашими двумя странами и обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность", - сообщают СМИ.

Встреча состоится на фоне того, что официальные лица США все более критически относятся к реакции Пекина на войну России в Украине.

Официальный Пекин пытался придерживаться нейтрального тона на международной арене, но в китайских внутренних СМИ публикуют "российскую версию" событий, называя войну спецоперацией.

Салливан заявил в воскресенье программе "Встреча с прессой" на канале NBC, что США ясно дали понять Пекину и другим странам, что, если они считают, что могут спасти Россию или дать Кремлю обходной путь американских санкций США "позаботятся о том, чтобы ни Китай, ни кто-либо другой не смог компенсировать России эти потери".



Ранее "Страна" писала, что президент США Джо Байден связал рекордную годовую инфляцию с введенными против России санкциями. Годовая инфляция в США по итогам февраля ожидаемо ускорилась до 7,9% с 7,5% в январе, обновив максимум 1982 года.

Также мы рассказывали, что Китай очень резко начал выступать против санкционной политика Запада в отношении Российской Федерации.