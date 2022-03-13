Сегодня в Украине российские войска пытались наступать по прежним направлениям. В первую очередь - на Донбассе. Продвигаясь вглубь Мариуполя, штурмуя городскую агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное и начиная штурм Авдеевки близ Донецка. Также наносятся авиаудары и по северу Донбассе в районе Славянска и Краматорска.

Продолжаются обстрелы Николаева, россияне "окапываются" близ Киева, а также ведут медленное встречное продвижение войск от Запорожской и Харьковской областях в сторону Донбасса с целью окружить украинскую груму войск в ООС.

Также еще одно новое направление удара, по данным Генштаба ВСУ - это Кривой Рог. Но туда россияне только начали движение.

При этом на переговорном фронте прозвучали некоторые позитивные ноты. И украинская. и российская сторона синхронно заявили о прогрессе в переговорах. Хотя и без конкретики.

Проанализировали главные итоги 13 марта.

Ситуация на фронте 13 марта

Украинский Генштаб рисует следующую картину происходящего.

Общий тон сегодняшней дневной сводки - противник закрепляется на занятых рубежах, проводит ротацию личного состава, пополняет запасы и ремонтирует технику. Но в перспективе может возобновить наступление.

Этот вывод власти Украины делают из разведданных - по ним, Россия перебрасывает сюда новые силы с Дальнего Востока и даже из миротворческого контингента в Нагорном Карабахе и с базы в Армении.

Перейдем теперь к конкретным населенным пунктам, где закрепились россияне или пытаются это сделать.

К западу от Киева есть важное изменение. По данным Генштаба, российские войска укрепились уже в четырех населенных пунктах к югу от Житомирской трассы: это Копылов, Мотыжин, Бузовая и Гореничи.

Учитывая, что к северу от этой трассы Россия захватила обширные территории, то мы видим, что постепенно противник расширяет свое присутствие на юг. Помимо захвата в отдельных местах житомирского шоссе, это указывает на попытки обойти Киев с юго-запада.

Второй важный момент - по данным Генштаба, на броварском направлении РФ заблокировала трассу Е-95 (она же М-01). В каком именно месте - не уточняется, но судя по всему в районе села Перемога, которое то ли занято россиянами, то ли окружено ими.

Перемога - это почти предместье Броваров, до центра города оттуда чуть более четырех километров. В Генштабе говорят, что целью этой группировки может быть захват левобережной части столицы.

На Харьковском направлении активно идет наступление только в Изюме. Деталей Генштаб не приводит. Российские же источники говорят, что россияне прорываются в южную часть города через Северский Донец (ранее сообщалось, что они контролируют север населенного пункта). Российские телеграм-каналы пишут, что россиянам удалось создать плацдарм на южном берегу Донца и сейчас наводят паромные переправы, хотя и сталкиваются с упорной обороной ВСУ.

Изюм - ключевой пункт для дальнейшего наступления россиян на север Донецкой области, где уже началась "артподготовка" к вероятной наземной атаке. Сегодня РФ обстреляла краматорский аэродром и гору Карачун - господствующую высоту над Славянском и Краматорском, где располагались позиции ВСУ в 2014 году. И, судя по всему, располагались и сейчас.

Это подготовка к наступлению со стороны Харькова (то есть в тыл к группировке ВСУ на Донбассе). Также противник активно прорывается с юга к Угледару, откуда открывается прямая дорога на Марьинку - подконтрольный Украине город, примыкающий с запада к Донецку. И далее - в тыл украинским частям, которые находятся около Донецка.

В частности, россияне, свидетельствует Генштаб, уже находятся в районе Павловки - это по сути пригород Угледара, до центра города оттуда около четырех километров.

Началось наступление "ДНР" и на Авдеевку - город, который практически примыкает к Донецку с западной части. Сегодня Авдеева подверглась сильному обстрелу. Попало по коксохимзаводу.

На севере Луганской области россияне, по данным Генштаба, овладели восточными окраинами города Рубежное. Этот город открывает путь на Северодонецк с севера. Также "ЛНР" и Россия сообщили о взятии Попасной.

В общем, невооруженным глазом видно, что идет активное наступление на Донбассе, и уже на Банковой заявляют, что это и есть направление главного удара российских войск.

Очень тяжелая ситуация в Мариуполе. Город блокирован и в него уже зашли российские войска и "ДНР", которые постепенно продвигаются в глубь Мариуполя. До недавних пор не совсем понятна в этой ситуации стратегия действий украинского командования. Будет ли сделана попытка нанести деблокирующий удар? Будет ли дан приказ частям, которые обороняют город пойти на прорыв? Либо будет дан приказ стоять насмерть в надежде, что вдруг что-то радикально в ходе войны изменится не в пользу России?

Сегодня вечером ответ дал Арестович. Он заявил, что деблокирующего удара нанести нет возможности. А потому войска должны держаться в Мариуполе и дальше.

В городе, тем временем, настоящая гуманитарная катастрофа. Нет воды, света, отопления. Люди готовят себе еду на кострах на улице. Огромное число жертв среди мирного населения. По данным Мариупольского горсовета уже более 2000 человек погибло.

При этом очередная попытка организовать "гуманитарный коридор" сегодня сорвалась.

Украина хочет организовать его по направлению из Мариуполя в Запорожье. Но в "ДНР" заявляют, что таким образом могут попытаться прорваться из города украинские части и предлагает только один маршрут для выхода - на восток в сторону России.

Противник не оставляет усилий и на других направлениях. Николаев, по признанию его мэра Александра Сенкевича, сегодня отрезан от всех трасс, кроме дороги на Одессу. В города тяжелая гуманитарная ситуация, за гуманитарной помощью выстраиваются огромные очереди.

Удар по иностранцам

При этом Россия продолжает удары по инфраструктуре, промышленным и военным объектам на территории всей Украины. В Николаеве сегодня разбомбили завод "Заря-Машпроект", в Ивано-Франковске - аэропорт, а во Львовской области нанесли массированный ракетный удар по Яворовскому военному полигону, где погибли десятки человек.

На этом полигоне у польской границы военные НАТО тренировали украинцев - там был расположен крупнейший такой центр. Но, как сообщают на Западе, всех инструкторов оттуда вывезли еще накануне войны, поэтому из них не погиб никто.

Однако, как следует из сообщений западных журналистов, на этом полигоне собрали и тренировали иностранных добровольцев, которые приезжают сейчас воевать за Украину. И многие в результате российского удара погибли.

Отметим, что атака на этот полигон произошла после заявлений о том, что в Украину направляется военный груз от НАТО. Россия накануне пообещала такие грузы бомбить. Поэтому удар по Яворовскому полигону, который является символом военной помощи Запада, выглядит как подтверждение таких намерений. Что, мол, мы готовы уничтожать цели у границ НАТО.

По сути, это же прямо подтвердило и Минобороны России, заявив, что целью удара по Яворивскому полигону было уничтожение иностранцев, приехавших воевать в Украину, а также уничтожение военной техники, которую передавал Запад. Также Минобороны РФ заявляет, что подобные удары будут наноситься и впредь.

В целом карта боевых действий на сегодняшний день во всех подробностях выглядит так (ее сделали американские энтузиасты, увлекающиеся военной стратегией):

По ней достаточно четко видно, что стратегией России может быть, помимо Донбасса, отрезать Украине доступ к Черному морю и выйти на соединение с Приднестровьем.

О такой вероятности уже рассказывала "Страна" со ссылкой на источники в экспертных и военных кругах. А теперь о подобных планах РФ рассказывает и британская разведка.

По ее данным, основных направлений у России два:

1. Войска РФ попытаются обойти Николаев, чтобы блокировать и атаковать Одессу.

2. Российская армия попытается окружить группу украинских войск на Донбассе, двигаясь со стороны Харькова и Мариуполя.

Напомним, мы также давали прогноз, что российские войска попытаются окружить Харьков.

Также не до конца понятны планы и возможности противника по Киеву - насколько масштабной будет попытка окружить столицу, либо движения вокруг нее лишь способ сковать силы и отвлечь внимание от направлений главного удара.

По крайней мере, пиар-активность на киевском театре военных действий у россиян очень высокая. Там работают несколько российских военных корреспондентов. Также сообщается, что к западу от Киева, где располагаются чеченцы, прибыл сам Рамзан Кадыров.

Но, повторимся, планируется ли в реальности штурм Киева (или хотя бы попытка взять город в кольцо) или это желание распылить силы ВСУ, чтобы добиться успеха на юго-востоке - пока неизвестно.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко считает вероятность взятия Киева в осаду россиянами небольшой. По его мнению у армии РФ нет на это сил.

Компромисс приближается?

Параллельно боям на фронте украинские власти все громче говорят о том, что переговоры с Россией имеют значительный прогресс.

Сегодня очень много по этому поводу заявлял советник главы Банковой Михаил Подоляк. По его словам, консультативная часть переговоров с Россией окончена. И теперь начинается юридическая - стороны готовят проект документа, который смогут утвердить на личной встрече Зеленский и Путин.

В Кремле такую встречу не исключают, но уклончиво говорят, что прежде нужно согласовать позиции. То есть пока они еще не согласованы.

Но из российского стана уже раздаются голоса, что эти позиции сближаются. Член российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил о прогрессе в переговорах.

"Если сравнивать позиции РФ и Украины на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим ожиданиям, прогресс может перерасти в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - сказал Слуцкий.

Подоляк дал понять, что до появления этого документа счет может идти на дни. При этом, по его словам, Украина не уступит ничего существенного, а речь будет идти главным образом о том, что Россия уведет свои войска и прекратит обстрелы.

"Представители РФ уже не ультимативно что-либо говорят, а внимательно слушают наши предложения… Наши предложения на столе. Они достаточно жесткие, касаются отвода войск и прекращения огня. Мы не уступим ни по одной позиции. Россия это понимает", - заявил украинский переговорщик.

Впрочем, понимает, скорее всего, и Банковая, что реальные договоренности будут выглядеть не столь ультимативно. Как минимум там будет содержаться отказ от НАТО. Что же до остальных опций компромисса, их держат в полной тайне. Но оптимистическая риторика Подоляка, а также отдельных членов российской делегации крайне показательна. Она говорит о том, что стороны и по другим пунктам также близки к компромиссу.

Сюда стоит добавить, что ряд стран, не разорвавших отношений с Россией, сейчас активно пытаются сыграть роль посредников между Киевом и Москвой. Такие усилия видны у Турции с Израилем. Это также может быть признаком того, что прорыв на переговорах в обозримом будущем вероятен. И присвоить себе часть этого успеха может быть правильной стратегией.