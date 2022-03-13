Американский военный репортер Нолан Петерссон сообщил о положении, в котором оказались иностранные военные добровольцы, которые прибыли помогать в Украине в ее противостоянии с Россией.

Об этом Петерсон написал у себя в Twitter со ссылкой на слова опытного американского ветерана.

"Находясь близко к линии фронта, последний безопасный вид транспорта уходит на более "зеленые пастбища". Остается основная группа примерно 30 иностранных военных из примерно 200 человек, которые были здесь всего несколько минут назад", приводит он слова американского добровольца на передовой под Киевом.

"База, с которой мы прибыли, была поражена ракетами ранним утром (Яворовский полигон - Ред.) Подтверждено, что люди, с которыми мы жили пару дней, мертвы. Это только вопрос времени, когда наше местонахождение станет целью. Русская танковая колонна может нас отрезать в любой момент..."

"Еда, вода и боеприпасы медленно заканчиваются. Настроение мрачное, люди отправляют последние сообщения друзьям и семье", пишет Петерссон.

"Где НАТО?", задается вопросом собеседник журналиста.

"Важное примечание: этот американец - ветеран спецназа, прошедший боевые действия в Афганистане. Он приехал в Украину перед полномасштабной войной с Россией 24 февраля. Он опытный, хорошо обученный солдат, который отказался от своей прибыльной карьеры в США, чтобы помочь Украине", пишет Петерсон.

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