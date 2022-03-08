В Киев приехали уже 40 тысяч иностранных добровольцев из числа бывших военных. Об этом сообщил канадский журналист Дэвид Бланделл в своем твиттере.

Из них более 500 канадцев, которым позволили сформировать собственное подразделение. Он также публикует переписку иностранных военных, которые сообщают все эти данные.

Напомним, первые бойцы Интернационального региона уже заняли позиции под Киевом.

Ранее мы писали, что иностранные военные приступили к выполнению боевых задач в Украине. В Украине создано спецподразделение Интернационального легиона. В частности, в ряды Интернационального легиона изъявили желание стать добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч человек.

Также сообщалось, что иностранцы, воюющие за Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.