Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий.

Речь идёт о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортёров или проходят таможенные процедуры.

Отметим, медицинские товары - одна из самых критических для России позиций импорта с Запада.

Ранее мы писали, что Путин запретил вывозить из России валюту в сумме больше 10 тысяч долларов.

Также сообщали, что Россия заняла первое место среди всех стран по количеству введенных против нее санкций.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.