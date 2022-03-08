Россия грозит остановить прокачку газа через загруженный на 100% "Северный поток-1"
Россия может остановить прокачку газа через "Северный поток - 1", который загружен на 100%.
Об этом сообщает "Коммерсант".
"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока-2" у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток-1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", - заявил он.
По его словам, это решение еще не принято.
"Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают", - заявил Новак.
Напомним, впервые в истории цена газа в Европе превысила $3 000 за тысячу кубометров.
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