Опубликовано фото первых бойцов "иностранного легиона", которые приехали воевать за Украину. Соответсвующий снимок опубликовала пресс-служба сухопутных войск ВС в Фейсбук.

"Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны уже на позициях в окрестностях Киева. Добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики, а также Индии", - сказано в подписи к фотографии.

Ранее мы писали, что иностранные военные приступили к выполнению боевых задач в Украине. В Украине создано спецподразделение Интернационального легиона. В частности, в ряды Интернационального легиона изъявили желание стать добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч человек.

Также сообщалось, что иностранцы, воюющие за Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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