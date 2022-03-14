У Лаврова заверили, что Россия не свернет со своего курса ради смягчения санкций
Москва дает понять, что не собирается ради снятия антироссийских санкций менять свою политику. Такое заявление сделали в МИД России.
"Россия не будет просить США и Европу об отмене санкций, давление Запада не поменяет курс Москвы", - заявили в МИД.
"То есть речь о том, что санкции не прекратят "спецоперацию" против Украины. Так по крайней мере заявляют в России", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".
Напомним, 11 марта Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших вторжение в Украину. Также мы сообщали, что Китай начал очень резко выступать против антироссийских санкций.
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