Москва дает понять, что не собирается ради снятия антироссийских санкций менять свою политику. Такое заявление сделали в МИД России.

"Россия не будет просить США и Европу об отмене санкций, давление Запада не поменяет курс Москвы", - заявили в МИД.

"То есть речь о том, что санкции не прекратят "спецоперацию" против Украины. Так по крайней мере заявляют в России", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 11 марта Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших вторжение в Украину. Также мы сообщали, что Китай начал очень резко выступать против антироссийских санкций.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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