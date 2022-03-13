Киев будет считать воюющих на стороне России иностранцев военными преступниками.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне заявления Миноброны России о намерении уничтожать иностранных добровольцев, которые приедут воевать на стороне Украины.

"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которые могут быть сагитированы, чтобы присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого! Мы уже возбудили дела в международных судах. Даже если ты выживешь, ты будешь военным преступником. Не стоит денег или чего-то еще", написал Кулеба.





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