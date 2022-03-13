Мешают эвакуации и доставке гуманитарки. МВД просит сократить число блокпостов на дорогах Украины
Власти в очередной раз заявляют, что нужно наводить порядок на дорогах Украины и убрать большинство блокпостов, которые мешают движению.
В частности, глава МВД Денис Монастырский заявил, что блокпосты усложняют эвакуацию людей из районов активных боевых действий, а также мешают доставке гуманитарной помощи.
По его словам, МВД проведет оптимизацию блокпостов.
За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.
Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
Также смотрите блог "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой: