В "ДНР" заявили о начале штурма Авдеевки - это находящийся к Западу от Донецка город, подконтрольный Украине.

В Авдеевке находится крупнейший в Европе коксохимический завод.

Сегодня с утра город подвергся мощному обстрелу.

Нардеп и экс-директор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомаев говорит, что противник обстрелял сегодня коксохимзавод. Выведена из строя ТЭЦ. По его данным, жертв нет.

В телеграм-каналах публикуют фото из Авдеевки, на которых видно как над заводом поднимается дым.

Напомним, в Николаеве под обстрелом погибли 9 горожан, люди массово стоят в очередях за гуманитаркой.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Также смотрите блог "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой: