Генеральная прокуратура Украины начала расследование после обстрелов Николаева.

Об этом говорится в заявлении Офиса Генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Николаев открыто уголовное производство по обстрелам вооруженными силами Российской Федерации жилых кварталов в городе по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что по данным следствия, 11 марта вечером и 12 марта ночью и около 6 часов утра оккупанты обстреляли жилые массивы Николаева из реактивных систем залпового огня.

"Прокуроры принимают все возможные меры по документированию военных преступлений вооруженных сил Российской Федерации", - добавили представители прес-службы.

В прокуратуре призвали фиксировать военные преступления России в Украине и присылать их на специальный сайт.

Ранее "Страна" писала, что в Николаеве из-за обстрелов пострадала больница, интернат и котельная.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно