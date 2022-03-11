"Засранцы обстреляли нас". Губернатор Ким записал видео после ночной атаки на Николаев
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, которого британская газета The Times назвала возможным преемником президента Украины Владимира Зеленского, записал видеообращение после обстрелов в городе.
Запись обнародовал Telegram-канал "Политика Страны".
"Мы работаем, восстанавливаем свет и электричество, засранцы обстреляли нас, слава Богу без жертв. Все мы тут, все работаем, расстроены, что по городу постреляли, но будем сейчас соответственно реагировать", - сказал Ким.
Позже появилось и видео обстрела.
Ранее "Страна" сообщала, что в Николаевском морге назвали число погибших в регионе из-за войны. С начала войны через их морг прошло 80 тел погибших бойцов ВСУ и около сотни погибших мирных жителей Николаева и Николаевской области, в том числе двое погибших детей от взрывов. Самому младшему три года.
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