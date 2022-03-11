Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, которого британская газета The Times назвала возможным преемником президента Украины Владимира Зеленского, записал видеообращение после обстрелов в городе.

Запись обнародовал Telegram-канал "Политика Страны".

"Мы работаем, восстанавливаем свет и электричество, засранцы обстреляли нас, слава Богу без жертв. Все мы тут, все работаем, расстроены, что по городу постреляли, но будем сейчас соответственно реагировать", - сказал Ким.

Позже появилось и видео обстрела.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаевском морге назвали число погибших в регионе из-за войны. С начала войны через их морг прошло 80 тел погибших бойцов ВСУ и около сотни погибших мирных жителей Николаева и Николаевской области, в том числе двое погибших детей от взрывов. Самому младшему три года.

Также напомним, что Ким и Труханов заявили о планах российской армии окружить Одессу. Российские корабли уже переместились в сторону Крыма.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".