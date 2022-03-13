В Минобороны России подтвердили, что целью удара по Яворивскому полигону было уничтожение иностранных добровольцев, прибывших воевать за Украину.

"Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

На данных объектах были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники", - утверждают в Минобороны РФ.

Там также заявили, что уничтожение иностранцев, прибывших воевать на территорию Украины, "будет продолжено".

Напомним, что в ночь на воскресенье, 13 марта, российские войска выпустили 8 ракет по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

В результате обстрела Яворовского военного полигона 9 человек погибли, 57 были ранены.

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил бомбардировку с самолета и добавил, что самолеты, обстреливавшие Яворовский военный полигон, вылетели из российского Саратова в акваторию Черного моря и оттуда произвели ракетные удары.